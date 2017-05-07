Kayserispor rahatladı

Lig tarihinde Trabzon'u deplasmanda ilk kez mağlup eden Kayserispor, aldığı 3 puanla rahat bir nefes aldı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan sarı-kırmızılılar, bitime 4 hafta kala puanını 33 yaparak, ligde kalma umutlarını iyice artırdı. Kayserispor'un en yakın takipçisi bir maçı eksik 26 puanlı G.Antepspor.