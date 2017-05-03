Kayserispor'da Trabzonspor hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, ligin 30. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta hafta sonu Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılarak rahat nefes alan sarı-kırmızılılarda hedef Trabzon deplasmanından da puanla dönmek. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan takım, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde düz koşu ve kondisyon çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını cuma gününe kadar yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını cuma gününe kadar yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 23
Yorum
atilla fb neresi rekabet ruhuna aykiri biz boyle olmaliyiz helal olsun TURK milleti birdir bunun adi spordur
- Yeni hoca yerli
Toplam 56
Yorum
www yahu ne tayfunu aga adamin calistirdigi takim küme düsüyor birakin bunlari allh llahhh
- Revirbahçe
Toplam 6
Yorum
BJK BJK den korkumuz yok yazmış hangi hakeminizle geliyorsunuz bu sefer Palabıyık taze bitti ama sizde hakem bitmez BJK yi hakemsiz yenemezsiniz
Kayserispor'da Trabzonspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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