 Kayserispor'da Trabzonspor hazırlıkları – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kayserispor'da Trabzonspor hazırlıkları

    Kayserispor'da Trabzonspor hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

    Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, ligin 30. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta hafta sonu Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılarak rahat nefes alan sarı-kırmızılılarda hedef Trabzon deplasmanından da puanla dönmek. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan takım, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde düz koşu ve kondisyon çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü.

    Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını cuma gününe kadar yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:16
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