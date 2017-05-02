Umut Bulut'un 2'nci baharı
Kayserispor’un 34 yaşındaki milli futbolcusu Umut Bulut, sarı kırmızılı takımda gösterdiği performansla 2'nci .baharını yaşıyor.
Galatasaray'dan koptuktan sonra baba ocağı Kayserispor'da futbol yaşamını sürdüren Umut Bulut, sarı kırmızılı ekibinnin Süper Lig'de kalması için takım arkadaşlarını adeta ateşliyor. Umut Bulut, efendiliği ve centilmenliğinin yanı sıra formasını 90 dakikanın sonuna kadar terletip varını yoğunu sahaya yansıtıyor.
Umut Bulut, cumartesi günü eski takımı Trabzonspor'la yapacakları maçtan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söylüyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle yeniden tırmanışa geçtiklerini söyleyen Umut Bulut, maçtan sonra taraftarının kendisine gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkür ederken şunları söyledi:
"Trabzonspor ile Kayserispor, 2'nci yarının en başarılı 2 takımı. Güzel bir maç olacak. Kayserispor olarak önümüzdeki 5 maçtan istediğimiz puanları almak istiyoruz. Ben ve arkadaşlarımın bunu başarabilecek gücü var."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:32
- 90+’larda zirvede
Toplam 2
Yorum
GÖRÜNÜYOR. ARKADA KANKALAR OLUNCA BÖYLE OLUYOR EVET, GS DA , GS ÇOK ATAR DİYE MAÇ ERKEN BİTİRİLİR, FB DE İSE FB GALİP GELİNCEYE KADAR MAÇ UZATILIR. SON MAÇTA FB VE GS YIN BU DURUMU NET
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 12
Yorum
seyret biraz kumpascı kardeş futbolculara biz demedik basını dövün diye birde seyret emre kupa maçında oynadı bukadarda olmayın artık
- Beşiktaş’ta durmak yasak
Toplam 2
Yorum
hattrick Takıma yıldız diye 30'luk futbolcuları doldur onlardan baskılı futbol , hızlı futbol oynamasını bekle Sayın Orman bu kadar düşünüyor demekki
Umut Bulut'un 2'nci baharı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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