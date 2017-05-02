Umut Bulut'un 2'nci baharı

Galatasaray'dan koptuktan sonra baba ocağı Kayserispor'da futbol yaşamını sürdüren Umut Bulut, sarı kırmızılı ekibinnin Süper Lig'de kalması için takım arkadaşlarını adeta ateşliyor. Umut Bulut, efendiliği ve centilmenliğinin yanı sıra formasını 90 dakikanın sonuna kadar terletip varını yoğunu sahaya yansıtıyor.



Umut Bulut, cumartesi günü eski takımı Trabzonspor'la yapacakları maçtan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söylüyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle yeniden tırmanışa geçtiklerini söyleyen Umut Bulut, maçtan sonra taraftarının kendisine gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkür ederken şunları söyledi:



"Trabzonspor ile Kayserispor, 2'nci yarının en başarılı 2 takımı. Güzel bir maç olacak. Kayserispor olarak önümüzdeki 5 maçtan istediğimiz puanları almak istiyoruz. Ben ve arkadaşlarımın bunu başarabilecek gücü var."