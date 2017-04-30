Kayserispor'da 3 puan sevinci

Kayserispor 6 hafta sonra galip gelirken Kulüp Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı oyuncuların hafta içi süpriz bir primle ödüllendiriceğini açıkladı. Başkan Bedir," Kalan 5 maçımızın 3'ü içerde. Aytemiz Alanyaspor maçındaki futbolu serğileyip, tehlike hattından uzaklaşacağız'' dedi.

Süper ligde son 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi alan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifası sonrası yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk galibiyete imza atan sarı kırmızılı oyuncularla, kulüp başkanı Erol Bedir ve yöneticiler soyunma odasında büyük sevin yaşadı. Kayserisporlu futbolcuların galibiyet primini açıklaması konusundaki isteklerine başkan Bedir'' Siz bizim yüzümüzü güldürdünüz, bizde hafta içi sizi beklentilerimizin üzerinde bir primle güldüreceğiz. Bu maçta serğilediğiniz futbolu, kaynaşmayı, dayanışmayı ve özveriyi kalan 5 maçta da görmek istiyloruz. Kalan 5 maçımızın 3'ü içerde. Deplasman ve iç saha puanlarımızla, tehlike hattından uzaklaşacağız'' diye konuştu. Erol Bedir, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarını 90 dakika destekleyen Kayserili futbolseverlere de teşekkür etti.