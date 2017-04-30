 Kayseri çok Mesut – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Kayseri çok Mesut

    Kayseri çok Mesut

    yönetiminde ilk maçına çıkan Kayseri, Alanya’yı farklı yenip, ligde 30 puana ulaştı.

    Süper Lig'de ateş hattına girmek istemeyen Kayserispor yeni hocası yönetiminde sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarıkırmızılı takımın gollerini 19'da Mabiala, 62 ve 83. dakikalarda Welliton kaydetti. Bu sonucun ardından sarı kırmızılı ekip puanını 30'a yükseltti ve ligde kalma yarışında önemli bir maçı kazandı. Susic'in öğrencileri ise 34 puanda kaldı. Bir sonraki hafta Mesut Bakkal'ın öğrencileri Trabzonspor'a konuk olacak.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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