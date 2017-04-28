 Tek yol puan – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Tek yol puan

    Tek yol puan
    'da Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından teknik direktörlüğe getirilen , iddialı. Deneyimli hoca, "İlk hedefimiz Alanya maçını üç puanla bitirmek. Bizim için kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Buradan taraftarımıza sesleniyorum. Maça gelin ve Kayserispor'a sarılın" dedi. Cezalı duruma düşen Güray Vural ve Deniz Türüç kritik mücadelede kadroda yer almayacak.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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