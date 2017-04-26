Kayserispor, Douglas'la yollları ayırdı
Kayserispor, ara transferde Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği defans oyuncusu Douglas'la yolunu ayırdı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni teknik direktör Mesut Bakkal'ın da görüşünün alınmasının ardından Douglas ile yollarını ayırma kararı aldıklarını ve bunu sarı kırmızılı oyuncuya ilettiklerini söyledi. Erol Bedir, "İstifa eden eski teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın da uyumsuzluğu nedeniyle rapor verdiği Douglas'la ilgili olarak hem yönetimimiz hem de yeni teknik direktörümüz Mesut Bakkal'ın yaptığı görüşme sonrası yollarımızı ayırma kararını uyguladık. Karşılıklı fesih ile kendisiyle olan bağlarımız koptu. Hayırlısı olsun" dedi.
Öte yandan, sarı kırmızılı ekibin cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında kart cezaları nedeniyle Deniz Türüç ve Güray, sahada yer alamayacak. Sakatlığı geçen defansın önemli isimlerinden Kana Bıyık'ın ise kadroda bulunacağı ifade edildi
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:13
- ''Burak ile görüşüyoruz''
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Yorum
sürmeneli BURAK YILMAZ GELİR VE ESKİ HAVASINI YAKALARSA MÜTHİŞ OLUR ARTIK BİR YERE DE GİTMEZ
- ''Bekle F.Bahçe''
Toplam 9
Yorum
oge o kadar güçlüydün de tek başına Trabzonsporu niye ayağa kaldıramadın?
- 'Turkuvaz Medya erdem gösterdi'
Toplam 4
Yorum
ts alakasız ne kadar güzel sana küfreden başkası sen git görevini icra eden muhabiri kameramanı tartakla sonrada pardon kusura bakmayın.. çiçek böcek
Kayserispor, Douglas'la yollları ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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