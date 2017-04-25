Bakkal Kayseri’de
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Erol Bedir, “Sergen Yalçın hoca ile tatlı bir şekilde ayrıldık. İnanıyorum ki Mesut Bakkal hoca başarıyı yakalayacak ve bu takım ligde kalacak” dedi.
Kayserispor, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından göreve tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'ı getirdi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Bildiğiniz gibi devre arasında hem puan hem yönetim hem ekonomik, moral, motivasyon ve taraftar açısından sıkıntılı bir dönemde görev üstlendik. Sergen hoca ile çıkış yakaladık. Ancak son dönemde işler iyi gitmedi. Sergen hoca ile tatlı şekilde ayrıldık. İnanıyorum ki özlenen başarı Mesut Bakkal ile gelecek" dedi.
İSTEDİĞİM YERDEYİM
Teknik direktör Mesut Bakkal ise, "Kayserispor çok istediğim bir yerdi. Oldukça mutluyum ama şimdi çok çalışmalı ve bu takımı ligde tutmalıyız. Kendime ve oyunculara güveniyorum" dedi.
İSTEDİĞİM YERDEYİM
Teknik direktör Mesut Bakkal ise, "Kayserispor çok istediğim bir yerdi. Oldukça mutluyum ama şimdi çok çalışmalı ve bu takımı ligde tutmalıyız. Kendime ve oyunculara güveniyorum" dedi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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