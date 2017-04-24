Kayserispor, Mesut Bakkal'a emanet
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan bu göreve, sezon sonuna kadar Mesut Bakkal'ın getirildiği bildirildi.
Açıklamada, Bakkal ile bugün sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:41
- Galatasaray derbi zaferini unuttu
Toplam 9
Yorum
En ıyısı messi Bir real barcaya bakın ts bjk maçına bakın bide gs fb maçına bakın özetini izlerken sıkıldım ya . Not trabzonspor fb yı kendi evinde yenecek
- Locadia takibi
Toplam 5
Yorum
bahar beşşiktaş seni çok seviyorummm kalbim hep seninnle
- Çifte bayram oldu
Toplam 4
Yorum
selçuk bu takıma 2 tane orta saha ve 1 tane forvet lazım orta saha top taşıyamıyor hüçüma cıkamıyor
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