 Kayserispor, Mesut Bakkal'a emanet – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Kayserispor, Mesut Bakkal'a emanet

    Kayserispor, Mesut Bakkal'a emanet

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan bu göreve, sezon sonuna kadar Mesut Bakkal'ın getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, Bakkal ile bugün sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:41
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