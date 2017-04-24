Kayserispor, Mesut Bakkal'a emanet

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan bu göreve, sezon sonuna kadar Mesut Bakkal'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Bakkal ile bugün sözleşme imzalanacağı ifade edildi.