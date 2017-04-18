Sergen düşüşe geçti
Kayseri’nin hocası Sergen Yalçın, ligde son 5 haftada 0.4 puan ortalaması yakaladı. Toplamda ise 11 karşılaşmada 1.3 puan ortalamasına sahip oldu.
Kayserispor'da göreve geldi ilk 6 haftada aldığı başarılı sonuçlar ile isminden söz ettiren ve ilk 6 haftada yakaladığı 2.1 puan ortalaması ile sarı-kırmızılı takımı küme düşme hattından çıkaran Sergen Yalçın, son 5 haftada kötü sonuçlar aldı. Son 5 haftada 0.4 puan ortalaması yakalayabilen Yalçın'ın takımı toplamda ise 11 maçta 1.3 puan ortalamasına sahip oldu.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Sergen düşüşe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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