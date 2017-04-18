 Sergen düşüşe geçti – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Sergen düşüşe geçti

    Sergen düşüşe geçti

    Kayseri’nin hocası , ligde son 5 haftada 0.4 puan ortalaması yakaladı. Toplamda ise 11 karşılaşmada 1.3 puan ortalamasına sahip oldu.

    'da göreve geldi ilk 6 haftada aldığı başarılı sonuçlar ile isminden söz ettiren ve ilk 6 haftada yakaladığı 2.1 puan ortalaması ile sarı-kırmızılı takımı küme düşme hattından çıkaran Sergen Yalçın, son 5 haftada kötü sonuçlar aldı. Son 5 haftada 0.4 puan ortalaması yakalayabilen Yalçın'ın takımı toplamda ise 11 maçta 1.3 puan ortalamasına sahip oldu.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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