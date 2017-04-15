Sizlere inancım tam
Son 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan ve 5 maçtır kazanamayan Kayseri'de Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "Sizlere olan inancım tam. Artık aklımızda aldığımız mağlubiyetler değil, sadece G.Birliği olacak. Bu maçı kazanacağız ve yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
wow yaw he he amma büyüttünüz...
- ‘Caner mutlu ama dönebilir’
Toplam 1
Yorum
Bence FB den Sezon Sonu Hasan Ali de Transfer edelim bence Sözlesme Bitiyor Ama Caner bence daha kaliteli
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
Bence 20 Milyon € dan Asagi Verilmesin bence Oyundan Cikarti Oyun Bozuldu oyundan Cikmasi hatadi bence
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