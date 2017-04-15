Sizlere inancım tam

Son 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan ve 5 maçtır kazanamayan Kayseri'de Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "Sizlere olan inancım tam. Artık aklımızda aldığımız mağlubiyetler değil, sadece G.Birliği olacak. Bu maçı kazanacağız ve yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.