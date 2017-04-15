 Sizlere inancım tam – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Sizlere inancım tam

    Sizlere inancım tam
    Son 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan ve 5 maçtır kazanamayan Kayseri'de Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "Sizlere olan inancım tam. Artık aklımızda aldığımız mağlubiyetler değil, sadece G.Birliği olacak. Bu maçı kazanacağız ve yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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