 Cüneyt Çakır Arabistan’a transfer oldu – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Cüneyt Çakır Arabistan’a transfer oldu

    Cüneyt Çakır Arabistan’a transfer oldu
    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, MHK'nin onayıyla Cüneyt Çakır, Al Hilal- Al Ahli maçını yönetecek. Riyad'daki 67 bin kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda bugün 20.45'te oynanacak maçı Al Hilal kazanması durumunda bitime 4 hafta kala şampiyon olacak.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:23
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