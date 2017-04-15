Cüneyt Çakır Arabistan’a transfer oldu
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, MHK'nin onayıyla Cüneyt Çakır, Al Hilal- Al Ahli maçını yönetecek. Riyad'daki 67 bin kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda bugün 20.45'te oynanacak maçı Al Hilal kazanması durumunda bitime 4 hafta kala şampiyon olacak.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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