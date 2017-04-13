Kayseri’de yoğun tempo
Osmanlı'ya yenilerek son 5 maçtır galibiyeti unutan ve üst üste 3. yenilgisini alan Kayserispor'da adeta sıkıyönetim ilan edildi. İzinleri iptal eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularını G.Birliği maçına yoğun bir tempoda hazırlıyor. Yalçın'ın takıma hafta sonu izin verip vermeyeceği ise henüz netleşmedi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Kayseri’de yoğun tempo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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