Kayseri’de yoğun tempo

Osmanlı'ya yenilerek son 5 maçtır galibiyeti unutan ve üst üste 3. yenilgisini alan Kayserispor'da adeta sıkıyönetim ilan edildi. İzinleri iptal eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularını G.Birliği maçına yoğun bir tempoda hazırlıyor. Yalçın'ın takıma hafta sonu izin verip vermeyeceği ise henüz netleşmedi.