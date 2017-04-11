Sergen Yalçın'ın notu düşüyor
Kayserispor'da göreve geldi ilk 6 haftada aldığı başarılı sonuçlar ile isminden söz ettiren ve ilk 6 haftada yakaladığı 2.1 puan ortalaması ile sarı-kırmızılı takımı küme düşme hattından çıkaran Sergen Yalçın, son 5 haftada aldığı kötü sonuçlar ile puan ortalamasını düşürdü. Son 5 haftada 0.4 puan ortalaması yakalayabilen Yalçın'ın takımı toplamda ise 11 maçta 1.3 puan ortalamasına sahip oldu.
Çok yiyor, çok atıyor
Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda çok gol atıp, çok gol yeme özelliği ile dikkat çekiyor. Genç çalıştırıcı nezaretinde 11 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda kalesinde 23 gol görürken 2.09 gol yeme ortalamasına sahip. Rakip fileleri bu maçlarda 21 kez havalandıran Kayseri ekibi bu konuda da 1.90 gol ortalaması ile yine ligin en fazla gol atan takımları arasında yer aldı. Kalesinde gördüğü 45 gol ile Aytemiz Alanyaspor'un ardından en fazla gol yiyen takım olma özelliği taşıyan Kayserispor'un Sergen Yalçın'la çıktığı 11 maçta gol sesi çıkmayan tek müsabaka ise 18. haftada deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Akhisar Belediyespor maçı oldu. Kayserispor, özellikle son 5 haftada kalesinde tam 16 gol görerek defans ve kalesinde ciddi problemler yaşadı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 14:33
- Galatasaray’dan kavga açıklaması
Toplam 4
Yorum
kütahaya mehemet bu transferleri kim yaptı calık alacan adebayuru al ciğerci 400 almanya oynuyordu 2 milyona kim aldı semih den topçu olmaz yasın
- G.Saraylı yıldızların çaresiz kaldığı an
Toplam 2
Yorum
özgür snıjder asist yapacak nadır oyunculardan podolski gol atabilecek nadir oyunculardan adana galibiyeti tudoru şımarttı tudor hadi 4 atsana
- Lyon elenirse...
Toplam 7
Yorum
KARAKARTAL ARSLAN MISIN FARE Mİ DAN DUN OYNAYARAK LİDER OLUNMAZ YADA ÇEYREK FİNALE KALIMAZ...BAK İŞİNE...
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