 Kalkavan isyanı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kalkavan isyanı

    Kalkavan isyanı

    Osmanlı’ya yenilen Kayseri, aleyhlerine verilen 2 penaltı için hakem ’a ateş püskürdü.

    Ateş hattının üstünde korkulu rüyalar gören Kayserispor, evinde Osmanlı'ya 4-1 yenilerek ağır bir yara almıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı Erol Bedir, yaptığı bir yazılı açıklamayla maçın hakemi Mete Kalkavan'ı sert bir şekilde eleştirip, MHK'ye çağrıda bulundu. " bekleneni yaptı" diyen Bedir, özellikle aleyhlerine verilen haksız olduğunu iddia ettiği 2 penaltı kararını öne çıkararak, "Kalkavan'ı, düşük nota rağmen ısrarla Kayseri maçlarına veren Merkez Hakem Kurulunu bir açıklama yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    ERTELEMEYE DE KALKAVAN
    Kayseri'nin tepki gösterdiği Mete Kalkavan, 22 Ocak'ta oynanması gereken ancak G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatıyla ertelenen G.Antep-G.Birliği maçına atandı. Ateş hattını yakından ilgilendiren maç yarın 17.30'da oynanacak.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kalkavan isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.