 Kayseri’nin maçlarında gol patlaması yaşanıyor – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kayseri’nin maçlarında gol patlaması yaşanıyor

    Kayseri’nin maçlarında gol patlaması yaşanıyor

    'un ?son haftalarda oynadığı maçlarda gol patlaması yaşandı.

    Son sekiz lig maçında 20 gol atıp 14 gol yiyen Kayserispor'un mücadelelerinde gol ortalaması 4.25 olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım son sekiz maçının 7 tanesini karşılıklı gol bitti. Kayseri bu hafta Osmanlıspor'u yenip ligde kalma yarışında avantaj yakalamak istiyor.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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