Kayseri’nin maçlarında gol patlaması yaşanıyor

Kayserispor'un ?son haftalarda oynadığı maçlarda gol patlaması yaşandı.

Son sekiz lig maçında 20 gol atıp 14 gol yiyen Kayserispor'un mücadelelerinde gol ortalaması 4.25 olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım son sekiz maçının 7 tanesini karşılıklı gol bitti. Kayseri bu hafta Osmanlıspor'u yenip ligde kalma yarışında avantaj yakalamak istiyor.