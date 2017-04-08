Kayseri’nin maçlarında gol patlaması yaşanıyor
Kayserispor'un ?son haftalarda oynadığı maçlarda gol patlaması yaşandı.
Son sekiz lig maçında 20 gol atıp 14 gol yiyen Kayserispor'un mücadelelerinde gol ortalaması 4.25 olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım son sekiz maçının 7 tanesini karşılıklı gol bitti. Kayseri bu hafta Osmanlıspor'u yenip ligde kalma yarışında avantaj yakalamak istiyor.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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