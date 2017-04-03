 2. yarıda iyiydik – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    2. yarıda iyiydik

    2. yarıda iyiydik
    Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolla maçı kaybetmeyi hak etmediklerini dile getirdi. Yalçın, "Maça tutuk başladık ve ilk yarıda etkisizdik. Ancak ikinci yarıda puanı hak ettik" dedi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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