2. yarıda iyiydik
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolla maçı kaybetmeyi hak etmediklerini dile getirdi. Yalçın, "Maça tutuk başladık ve ilk yarıda etkisizdik. Ancak ikinci yarıda puanı hak ettik" dedi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
2. yarıda iyiydik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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