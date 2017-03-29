 Sergen’le uyumluyuz – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Sergen’le uyumluyuz

    Sergen’le uyumluyuz

    Kulübü Başkanı , teknik direktör ile doku uyumu yakaladıklarını ve kendisiyle uzun süreli çalışmak istediklerini ifade etti.

    Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın ile doku uyumu yakaladıklarını ve kendisiyle çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi. Bedir, "Bizim şu anda ilk hedefimiz ligde kalmak. Ancak hocamıza güveniyoruz ve yeni sezonda da onununla çalışmak amacındayız. Bizim Sergen'i ya da onun bizi bırakması için çok önemli bir sebep görmüyorum. Prensip ve gönül olarak iki tarafın da birbirine sempatisini biliyorum" dedi. Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Gaziantepspor'a mağlup olduklarını anımsatan Bedir, "Ne yazık ki kendi sahamızda son hafta ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Ancak taraftarımız merak etmesin telafi edeceğiz" dedi.

    SERGEN GELDİ TAKIM CANLANDI
    Ligin ilk bölümü tamamlandığında 16 maçta 12 puan toplayabilen ve küme düşme potasında yer alan ancak ligin ikinci devresinde peş peşe kazandığı maçlarla sıkıntılı günleri geri bırakan Kayserispor, teknik direktör yönetiminde başarılı grafik çiziyor. Oyun taktiği ve takımdaki uyumla dikkati çeken Sergenli Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de kalmak istiyor.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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