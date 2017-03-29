Sergen’le uyumluyuz
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın ile doku uyumu yakaladıklarını ve kendisiyle uzun süreli çalışmak istediklerini ifade etti.
SERGEN GELDİ TAKIM CANLANDI
Ligin ilk bölümü tamamlandığında 16 maçta 12 puan toplayabilen ve küme düşme potasında yer alan ancak ligin ikinci devresinde peş peşe kazandığı maçlarla sıkıntılı günleri geri bırakan Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı grafik çiziyor. Oyun taktiği ve takımdaki uyumla dikkati çeken Sergenli Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de kalmak istiyor.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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