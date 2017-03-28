 Sergen kükredi – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Sergen kükredi

    Sergen kükredi

    G.Antep yenilgisi sonrası, “Motivasyonunuz yerlerde” diye oyuncularını eleştiren Kayseri’nin hocası işi sıkı tutuyor...

    Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantepspor'a evinde 4-3 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü , oyuncularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "Gaziantep karşısında motivasyonunuz çok düşüktü. Bir daha böyle olsun istemiyorum. Önümüzde Antalyaspor maçı var ve bu maç şakaya gelmez. Artık puan kaybı yaşamamalıyız" dedi.

    ANTALYA ALARMI
    Antalyaspor önünde üç puan için oynayacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Ancak sahada maçı istemeliyiz. Bizim gibi takımların başarılı olması için hırslı olmak şart" diye konuştu. Öte yandan Kayserisporlu yöneticiler her idmana gelerek takıma moral veriyor.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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