Teklif gelmedi
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, üstün formuyla ön plana çıkan oyuncuları Deniz Türüç'e transfer teklifi gelmediğini belirterek, "Kayseri'de mutlu. Teklif olursa düşünürüz" dedi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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