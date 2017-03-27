 Teklif gelmedi – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Teklif gelmedi

    Teklif gelmedi
    Kulübü Başkanı Erol Bedir, üstün formuyla ön plana çıkan oyuncuları Deniz Türüç'e transfer teklifi gelmediğini belirterek, "Kayseri'de mutlu. Teklif olursa düşünürüz" dedi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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