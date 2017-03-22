Kayserispor kalesini gole kapatamıyor
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından kurtulan Kayserispor'da gol yeme sorunu sürüyor. Sarı-kırmızılı takım ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda.
İki ayrı kaleci forma giydi
Bu sezon gol sorununa çare bulamayan Kayserispor'un kalesini 25 maçta iki ayrı kaleci korudu. Ali Ahamada 13 maçta 90 dakika sahada kalırken, ligin 3. haftasında oynanan Galatasaray maçında ise sakatlanarak 28. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Toplam bin 198 dakika sahada kalan Ahamada 22 gol yedi. Buna karşılık 11 maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan Muammmer Yıldırım, toplam Bin 52 dakika sahada kalırken kalesinde 21 gol gördü.
Sergen Yalçın ile 9 maçta 17 gol
Kayserispor ile başarılı bir grafiğe imza atan Teknik Direktör Sergen Yalçın'da gol yeme sorununa çare bulamadı. Sergen Yalçın ile bol gollü maçlara imza atan Kayseri ekibi kendi kalesini ise gole kapatamadı. Yalçın nezaretinde bu sezon 9 maça çıkan Kayserispor toplam 17 gol yedi. Kayserispor'un bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı ve İstanbul ekibinin 5-0'lık skorla kazandığı maç ise sarı-kırmızılı takımın kalesinde en çok gol gördüğü mücadele olarak istatistiklere yansıdı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:12
- Galatasaray'a Florya'daki tesisin iki katı büyüklüğünde yeni tesis
Toplam 1
Yorum
özgür sana güvenimiz sıfır 2 senedir şam.lig.ne gidemiyoruz marka değerimiz paralar reklam gelirlerin düşüyor istemiyoruz seni
- Aslan TT yapacak
Toplam 28
Yorum
ANTİ DURSUN OLABİLİR AKILLICA OLUR TUNAY DA İYİ ADAM FAKAT OMURGA ÖNEMLİ. KALECİMİZ VAR ŞÜKÜR STOPER ORTA SAHA SANTRAFOR ....3 SÜPER ADAM GEREKİYOR
- Daha bir şey görmediniz
Toplam 2
Yorum
Ts61 Yusuf Yazıcı kadroya sonunda girdi . hocam Abdülkadiri de küstürme Yusuf başka ama Abdülkadir büyük yetenek maç 2-3 oldumu dene şu çocuğu
Kayserispor kalesini gole kapatamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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