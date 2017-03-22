Kayserispor kalesini gole kapatamıyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından kurtulan Kayserispor'da gol yeme sorunu sürüyor. Sarı-kırmızılı takım ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken?Kayserispor, kalesinde gördüğü gollere ise çare bulamıyor. Geride kalan 25 hafta sonunda kalesinde toplam 43 gol görerek Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un ardından en çok gol yiyen ikinci takım olan Kayseri ekibi, bu sorunu çözmemesi halinde sıkıntı yaşayabilir. Bu sezon 25 maçta iki ayrı kaleci ile sahaya çıkan sarı-kırmızılı takımda son 4 haftada yenilen 10 gol ise işin ciddiyetini ortaya koyuyor.



İki ayrı kaleci forma giydi

Bu sezon gol sorununa çare bulamayan Kayserispor'un kalesini 25 maçta iki ayrı kaleci korudu. Ali Ahamada 13 maçta 90 dakika sahada kalırken, ligin 3. haftasında oynanan Galatasaray maçında ise sakatlanarak 28. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Toplam bin 198 dakika sahada kalan Ahamada 22 gol yedi. Buna karşılık 11 maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan Muammmer Yıldırım, toplam Bin 52 dakika sahada kalırken kalesinde 21 gol gördü.



Sergen Yalçın ile 9 maçta 17 gol

Kayserispor ile başarılı bir grafiğe imza atan Teknik Direktör Sergen Yalçın'da gol yeme sorununa çare bulamadı. Sergen Yalçın ile bol gollü maçlara imza atan Kayseri ekibi kendi kalesini ise gole kapatamadı. Yalçın nezaretinde bu sezon 9 maça çıkan Kayserispor toplam 17 gol yedi. Kayserispor'un bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı ve İstanbul ekibinin 5-0'lık skorla kazandığı maç ise sarı-kırmızılı takımın kalesinde en çok gol gördüğü mücadele olarak istatistiklere yansıdı.