Sergen Yalçın nefes aldırmıyor

Ligin 25'inci haftasında evinde Gaziantepspor ile karşılaşan ve 7 maç aradan sonra mağlup olan Kayserisporlu futbolcular, çalışmalara ara vermeden başladı. Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da, milli takım kampında bulunan Deniz Türüç ile Güray Vural ile sakatlıkları süren Mendes ile Alain Traore çalışmaya katılmadı.



SERGEN YALÇIN: ''YENSEYDİK NEFES ALACAKTIK''



İki gün izin yapan Kayserispor, bugün Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Gaziantepspor'u yenseydik nefes alacaktık. 7 maçlık bir seri yakalamıştık. Her şey çok iyi olacaktı. Ancak lig uzun maraton. Yenmek de var, yenilmek de var. O maçı geride bırakıp önümüze bakacağız. O nedenle milli maç nedeniyle lige ara verilmesine rağmen biz ara vermedik. Hafta sonu da bir kez daha izin veririz. Sonra da çalışmalarımıza hız veririz. Antalyaspor, Rıza hocanın gelmesi ile iyi bir ivme yakaladı. Kolay bir deplasman olmayacak ama bizim alt sıralardan kurtulmamız için yenmemiz gerekiyor" dedi.



Sarı-Kırmızılılar, iki grup halinde kondisyon, topla koşu ve hız çalışması yaptı.