 25 bin taraftarla şov – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    25 bin taraftarla şov

    25 bin taraftarla şov

    İkinci yarının flaş takımı Kayseri, G.Antep maçında 25 bin taraftar bekliyor

    Sergen Yalçın yönetiminde 3 Büyükler karşısında aldığı flaş sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor, Gaziantepspor maçında taraftar şov bekliyor. Düşmeme mücadelesi veren sonuncu G.Antep'le kritik bir maça çıkacak sarı-kırmızılılar'da Başkan Erol Bedir, tribünlerde en az 25 bin taraftar olacağını öne sürdü.

    BEDİR , "Cumartesi günü inşallah 25 bin taraftarımız önünde oynayacağımız G.Antep maçı ve sonraki müsabakalarda da aynı başarıyı tekrarlama imkanı buluruz. Her şey Kayserispor ve başarısı içindir" diye konuştu.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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