25 bin taraftarla şov

İkinci yarının flaş takımı Kayseri, G.Antep maçında 25 bin taraftar bekliyor

Sergen Yalçın yönetiminde 3 Büyükler karşısında aldığı flaş sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor, Gaziantepspor maçında taraftar şov bekliyor. Düşmeme mücadelesi veren sonuncu G.Antep'le kritik bir maça çıkacak sarı-kırmızılılar'da Başkan Erol Bedir, tribünlerde en az 25 bin taraftar olacağını öne sürdü.



BEDİR , "Cumartesi günü inşallah 25 bin taraftarımız önünde oynayacağımız G.Antep maçı ve sonraki müsabakalarda da aynı başarıyı tekrarlama imkanı buluruz. Her şey Kayserispor ve başarısı içindir" diye konuştu.