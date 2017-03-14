 Türüç’ten çağrı – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Türüç’ten çağrı

    Türüç’ten çağrı
    'un başarılı orta sahası , Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e çağrıda bulundu. Türüç, "Milli takıma çağrılma durumum var. Performansım ortada. 10 asist, 5 golle oynuyorum. Fatih Terim'in takdiri" dedi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türüç’ten çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.