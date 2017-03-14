"Milli araya mutlu girmek istiyoruz"

Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki haftadır son dakikalarda yedikleri gollerle galibiyeti kaçırdıklarını dile getiren Yalçın, "Kasımpaşa maçında da uzatmada gol yedik. Beşiktaş maçından da son dakikalarda yediğimiz golle berabere kalarak bir puanla ayrıldık. Son iki müsabakada bir şansızlık var. İnşallah bu hafta bunların hepsini telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Gaziantepspor maçı bizim için hedef maçlardan"

Bu hafta Gaziantepspor'la çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:



"Gaziantepspor bu ligin aşağısında bulunan bir takım. Biz de çok kritik bir bölgedeyiz. İki taraf için de çok zor bir maç olacağını düşünüyorum ama sahamızda, seyircimiz önünde oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Gaziantepspor maçı bizim için hedef maçlardan bir tanesi. Takımımız da son haftalarda iyi sinyaller veriyor. Bu hafta birlik, beraberlik içerisinde güçlü bir oyunla istediğimiz skoru alıp milli takım arasına mutlu girmek istiyoruz. Yani kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız, arka arkaya çok tempolu maçlar oynadı. Doğal olarak yoruldular, dinlenmeleri de lazım. O yüzden iyi bir galibiyet ve güzel bir sonuçla milli taktım arasına gitmek istiyoruz."