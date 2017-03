Sergen Yalçın, zorlu maçı öncesi konuştu

Antrenman öncesi konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Son dakikada yediğimiz gole üzüldük tabii ki. Normalde 1-1 kalsaydık üzülmezdik ama skoru 2-1'e getirdikten sonra böyle bir puan kaybettiğimiz için üzüldük. Son dakika da gelen golle bizim de taraftarında konsantrasyonu düştü. Lig uzun bir maraton. Tabii ki yenileyeceğiz de beraberinde kalacağız yeneceğiz de. Bunlar olacak. Analiz toplantısında hatalarımızı açıklarımızı değerlendirip bundan sonra o yanlışları yapmamak için çalışacağız.

Bakıldığında ligde kötü bir konumda değiliz. Hemen hemen orta sıralarda yer alan bir takımız diyebiliriz. Önümüzde 11 maç daha var. Bu maçlarda iyi sonuçlar alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tek istediğimiz şey bu. Bunun için uğraşıyoruz. Bu hafta güçlü bir takımla oynayacağız. Her bölgesi güçlü olan bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Artık önümüzdeki hiçbir maç kolay değil. Her takım her takımı yenebilecek seviyede. Her takımın hesabı var, kimi şampiyonluğu kimi ligde kalmayı kovalıyor. Ligde kalmak için uğraşan takımlardan biri de biziz. Bu hafta iyi hazırlanacağız. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz. Sert ve güçlü olup hafta sonu iyi bir mücadeleden sergilemek istiyoruz. Hafta sonu nasıl bir sonuçla döneriz bilmiyorum ama elimizden geleni yapıp belki 3 puan belki bir puan alıp yolumuzu devam etmek istiyoruz. Sezonun ikinci yarısında mağlubiyetimiz yok. Sporcularımız iyi mücadele ediyor iyi oynuyor, inşallah hafta sonu bizim için iyi bir sonuç olur" dedi.

Sarı kırmızılılar, Kadir Kas Tesislerinde yaptığı antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayanlar düz koşu ve 5'e 2 yaparken, diğer futbolcular kondisyon ve hız çalışması yaptılar. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mendes, Güray ve Traore katılmadı. Bu üç sporcunun Beşiktaş maçında da forma giyemeyeceği kaydedildi.