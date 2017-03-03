 Kayseri’den kupa kadrosu – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Kayseri’den kupa kadrosu

    Kayseri’den kupa kadrosu
    Teknik Direktörü , Çaykur Rizespor ile oynanan son lig maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 7 oyuncuya yer vermedi. Sarı-kırmızılı takımda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Ali Ahamada, Jean Armel Kana Bıyık, Raheem Lawal, Rajko Rotman, Güray Vural, Deniz Türüç ve Umut Bulut, F.Bahçe önünde yedek soyundu.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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