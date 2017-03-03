 Ertürk hakemi eleştirdi – Fotomaç – 03 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ertürk hakemi eleştirdi

    Ertürk hakemi eleştirdi
    Teknik Sorumlusu , F.Bahçe'nin ilk golünde hakemin hatalı davrandığını iddia etti. Ertürk, "Yan hakem golü vermedi. Orta hakem verdi. Top normalde durup da başlaması lazım. Yan hakem golü vermedi çünkü koşmadı. Biz buna itiraz ettik. Bu karar sonrası düzenimiz bozuldu" dedi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ertürk hakemi eleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.