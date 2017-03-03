Ertürk hakemi eleştirdi
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, F.Bahçe'nin ilk golünde hakemin hatalı davrandığını iddia etti. Ertürk, "Yan hakem golü vermedi. Orta hakem verdi. Top normalde durup da başlaması lazım. Yan hakem golü vermedi çünkü koşmadı. Biz buna itiraz ettik. Bu karar sonrası düzenimiz bozuldu" dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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