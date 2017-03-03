Emre Demir Barça’ya
Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir, Barcelona’dan aldığı teklif üzerine İspanya’ya gitti.
Kayserispor'un 12 yaşındaki 12 yaşındaki yeteneği Emre Demir, Barcelona'dan aldığı teklif üzerine genç takım ile antrenmanlara çıkmak üzere İspanya'ya gitti. Katalan ekibi ile 14 gün idman yapacak olan Emre Demir'in beğenilmesi durumunda transfer görüşmeleri başlayacak.
Barcelona'nın altyapı scout ekibi tarafından uzun süredir takip dilen Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.
Emre Demir, 3 kez de U14 yaş Milli Takımı formasını giydi. Genç yıldız dün tesislerde arkadaşları ile vedalaştı.
Barcelona'nın altyapı scout ekibi tarafından uzun süredir takip dilen Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.
Emre Demir, 3 kez de U14 yaş Milli Takımı formasını giydi. Genç yıldız dün tesislerde arkadaşları ile vedalaştı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Emre Demir Barça’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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