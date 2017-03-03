 Emre Demir Barça’ya – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Barça’ya

    Emre Demir Barça’ya

    ’un genç yeteneği , ’dan aldığı teklif üzerine İspanya’ya gitti.

    'un 12 yaşındaki 12 yaşındaki yeteneği Emre Demir, Barcelona'dan aldığı teklif üzerine genç takım ile antrenmanlara çıkmak üzere İspanya'ya gitti. Katalan ekibi ile 14 gün idman yapacak olan Emre Demir'in beğenilmesi durumunda transfer görüşmeleri başlayacak.

    'nın altyapı scout ekibi tarafından uzun süredir takip dilen Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.

    Emre Demir, 3 kez de U14 yaş Milli Takımı formasını giydi. Genç yıldız dün tesislerde arkadaşları ile vedalaştı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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