 Güray Vural fırtına gibi... – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    fırtına gibi...

    Güray Vural fırtına gibi...
    'a devre arasında Trabzonspor takımından gelen kısa sürede etkili oldu. Güray Vural yeni takımında oynadığı beş lig maçında 3 gol atarken arkadaşlarına da 3 asit yapmayı başardı. Güray, "Sergen hoca ile çalışmak büyük avantaj oldu. Kendimi buldum" dedi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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