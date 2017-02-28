 Adaletsiz program – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Adaletsiz program

    Adaletsiz program
    'un Teknik Direktörü , "3 gün ara ile iki zorlu karşılaşma oynayacağız, bu bize ağır gelecek. Bu program iyi incelenmemiş ve bize adaletsiz bir programmış gibi geliyo" ifadesini kullandı. Yalçın, Kayserispor olarak çok formda olduklarını da dile getirdi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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