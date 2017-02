Sergen Yalçın'dan fikstür tepkisi

Perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanan Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "3 gün ara ile iki zorlu karşılaşma oynayacağız, bu bize ağır gelecek. Bu program iyi incelenmemiş ve adaletsiz bir programmış gibi geliyor bizim açımızdan" dedi.

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu hafta 3 gün arayla iki tane çok zorlu maç oynayacağız. Özellikle Fenerbahçe ile kupada. Peşine üçüncü gün dolmadan Kasımpaşa ile zorlu bir lig maçına çıkacağız. Federasyonun açıklamış olduğu programa tabii ki uymak zorundayız" dedi.



"Biraz ağır gelecek"

"Bir bahane gibi konuşmak istemiyorum aslında ama üç gün arayla iki tane maç oynamak biraz ağır gelecek" diyen Yalçın, "Güçlü bir takımla mücadele gücü yüksek bir maç oynayacağız. Üçüncü gün dolmadan Kasımpaşa ile lig maçına çıkacağız. Ligdeki durumumuz belli. Ligde de çok rahat bir konumda değiliz. O yüzden çok sıkıştırılmış bir program gibi geldi bizim açımızdan. Çünkü pazar günü oynayacağımız rakip 5 gün dinlenme fırsatı bulurken biz daha üçüncü gün dolmadan maça çıkacağız. Bu program iyi incelenmemiş ve adaletsiz bir programmış gibi görünüyor bizim açımızdan. O yüzden Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında tüm oyuncuları kullanmaya çalışacağız, farklı oyuncularla çıkacağız karşılaşmalara. Bu kadar kısa sürede iki maç biraz ağır gelebilir. Ligdeki konumumuzdan dolayı çünkü biz lige çok önem veriyoruz. Ligdeki Kasımpaşa maçı bizim açımızdan olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi. Kendi sahamızda oynayacağız. Ama kupada da devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe ile eşleştik ve iki dörtlünün zor bir tarafına düştük tabiri yerindeyse. Eleyebilirsek kupada da devam etmek istiyoruz ama üç günde iki maç bana göre doğru bir program değil" ifadelerini kullandı.



"Kırmızı çizgiye en yakın takım biziz"

Kayserispor'un puan cetveline bakıldığında düşme potasından kurtulmasının söz konusu olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "İyi oynuyoruz ve kazanıyoruz. Oyuncular sahada çok iyi mücadele ediyor. Şu an bulunduğumuz yer itibariyle kümeden kurtulduk diye bir şey söz konusu olamaz. Ligin dibinin bir üzerindeyiz. Kırmızı çizgiye en yakın takım biziz şu anda. Önümüzde oynayacağımız 12 karşılaşma var. Bu performansı devam ettirebilirsek iyi yerlere geliriz diye düşünüyoruz. 3 günde iki maç bizim tarafımızdan zor. Bu bizim beklediğimiz bir şey olmadı. En azından bir 4 günlük ara olurdu diye düşünüyorduk" dedi.



Varela kupa maçında yok

Takımdaki sakatlar konusunda da bilgi veren Sergen Yalçın, "Mendez'in kasığında problem var. Onu kullanamıyoruz. 1-2 haftalık bir süreci var. Varela'nın bir sakatlığı var. Kupa maçında oynayamayacak. Kasımpaşa maçında olur mu? Onu bilemiyoruz. 3-4 gün içinde durumu netleşecek. Kasımpaşa maçından sonra tüm takım olarak hazır olabiliriz ama pazar gününe yetişirse bizim için ekstra bir motivasyon olur" açıklamasını yaptı.



Taraftara çağrı

Sergen Yalçın, taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bize gereken desteği veriyorlar. Oyuncuları inanılmaz bir şekilde müsabaka içinde itiyorlar. Artık Kayseri'de bir birleşim sağlandı diye düşünüyorum. Futbolcular ve taraftarlar arasında ve yönetim. İnanılmaz bir birliktelik var. İnşallah bu karşılaşmalardan da taraftarımız ve oyuncularımız ile birlikte bu iki maçın da altından kalkarız diye düşünüyorum" diye konuştu.