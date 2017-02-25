 Welliton orta sahada telefon buldu – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Welliton orta sahada telefon buldu

    Welliton orta sahada telefon buldu

    Çaykur Rizespor - Kaysierspor maçının santrası öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

    Santrayı yapmaya hazırlanan Welliton, atış öncesinde orta yuvarlaktaki telefonu farketti. Telefonu hakeme veren Welliton, Halil Umut Meler'in telefonu kenara bırakmasıyla santrayı yaptı.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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