Welliton orta sahada telefon buldu
Çaykur Rizespor - Kaysierspor maçının santrası öncesinde ilginç bir olay yaşandı.
Santrayı yapmaya hazırlanan Welliton, atış öncesinde orta yuvarlaktaki telefonu farketti. Telefonu hakeme veren Welliton, Halil Umut Meler'in telefonu kenara bırakmasıyla santrayı yaptı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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