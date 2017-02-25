Kayserispor mucizesi

Süper ligin ilk yarısında 12 puan toplamasına karşın, ikinci yarıya Dr.Erol Bedir başkanlığındaki yeni yönetimi, Sergen Yalçın yönetimindeki yeni teknik kadrosu ve transfer ettiği 10 yeni oyuncuyla giren sarı kırmızılılar 6 haftalık periyotta sadece eksik kadroyla çıktığı Medipol Başakşehir karşılaşmasında yenildi. Ardından Akhisar Belediyespor beraberliği, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve son olarak Çaykur Rizespor galibiyetleriyle 13 puan toplayan Kayserispor, kupada ise çeyrek finale yükseldi.



KAYSERİ KENETLENİNCE BAŞARI GELDİ

Gerek ligde gerekse kupada elde edilen başarıları değerlendiren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve birbirinden önemli oyuncularımızın canlarını dişlerine taktığı takımımız, yeni yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın gayreti, taraftarımızın desteği, yerel medyanın yanımızda olması, kentin bizi bağrına basıp, benimsemesi, gerek milletvekillerimiz gerekse il yöneticilerimizin bizi sahiplenmesiyle bu başarı geldi. Henüz işin başındayız. Asla durmak veya şımarmak yok. Hem lig de hem de kupada hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz. İkinci yarıda yakaladığımız serideki maçlar elbette önemliydi ama, bizimle aynı bölgede bulunan Rizespor karşılaşması, deyim yerindeyse 6 puanlık bir karşılaşmaydı. Böylesi önemli karşılaşmadan farklı skorla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mucize, ortak paylaşımın eseridir. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe ve ligdeki Kasımpaşa maçları var. Bunlar kolay maçlar değil" dedi.



Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası özel uçakla Kayseri'ye dönen sarı kırmızılı oyunculara teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe kupa maçı ve süper ligdeki Kasımpaşa karşılaşması için izin vermedi. Sarı kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Wellinton, hafta sonundaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.