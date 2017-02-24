Welliton orta sahada telefon buldu
Çaykur Rizespor - Kaysierspor maçının santrası öncesinde ilginç bir olay yaşandı.
Santrayı yapmaya hazırlanan Welliton, atış öncesinde orta yuvarlaktaki telefonu farketti. Telefonu hakeme veren Welliton, Halil Umut Meler'in telefonu kenara bırakmasıyla santrayı yaptı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:36
- Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos
Toplam 25
Yorum
dede keşke bütün takımtaraftarları senin gibi olsa
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Toplam 1
Yorum
HAKEM HATASI ? DAHA 2 HAFTA ÖNCE KARABÜK MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ.BU HAFTA YİNE PENALTIMIZ VERİLMEDİ. BEŞİKTAŞ' A HER HAFTA YAPILIYOR.
- Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos
Toplam 25
Yorum
bjk1 Ben Krasnodar isterdim. Hem kolay rakip hem fb nin intikami alinmis olurdu.Ama fena rakip degil sonucta ManU degil.
Welliton orta sahada telefon buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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