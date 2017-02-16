Kurtarıcı Varela
Kayserispor, ara transferde renklerine kattığı Silvestre Varela'nın forma giydiği 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. 32 yaşındaki Portekizli orta sahanın oynadığı 4 maçın 3'ü Kayserispor'un üstünlüğü ile 1'i ise beraberlikle sonuçlandı. Varela, devre arasında Portekiz devi Porto'dan kadroya katılmıştı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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