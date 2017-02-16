 Kurtarıcı Varela – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Varela" /> Varela" />
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Kurtarıcı

    Kurtarıcı Varela
    Kayserispor, ara transferde renklerine kattığı Silvestre 'nın forma giydiği 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. 32 yaşındaki Portekizli orta sahanın oynadığı 4 maçın 3'ü Kayserispor'un üstünlüğü ile 1'i ise beraberlikle sonuçlandı. Varela, devre arasında Portekiz devi Porto'dan kadroya katılmıştı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:32
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