20 günde patlama!

F.Bahçe ve G.Saray zaferleriyle adından söz ettiren Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, başarılı sonuçlar sonrası kombine patlaması yaşadıklarını açıkladı. Bedir, "Kombine sayısında ligde ilk beşteyiz. 9 bin civarında satış yaptık. İlk yarı itibarıyla 3 bin kombine ile devralmıştık. 20 günde 6 bin satmak hayal bile edilemezdi" bilgisini verdi.