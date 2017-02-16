20 günde patlama!
F.Bahçe ve G.Saray zaferleriyle adından söz ettiren Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, başarılı sonuçlar sonrası kombine patlaması yaşadıklarını açıkladı. Bedir, "Kombine sayısında ligde ilk beşteyiz. 9 bin civarında satış yaptık. İlk yarı itibarıyla 3 bin kombine ile devralmıştık. 20 günde 6 bin satmak hayal bile edilemezdi" bilgisini verdi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
Kayserili Şimdi bu sözler için erken bir kaç maç ile çözeriz seni de nedense hiç güvenim yok..
- Hırvatların iddiası: Said’i Aslan yapacak
Toplam 1
Yorum
Kauserili Bırakın bu işleri çöp istemiyoruz artık anadolu takımlarının bile almayacağı adamların adresi Galatasaray olamaz.!!
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 55
Yorum
GSLİ Burda yerimi alayım bakalım maçtan sonrada gülebilecek misin
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