 20 günde patlama! – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    20 günde patlama!

    20 günde patlama!
    F.Bahçe ve G.Saray zaferleriyle adından söz ettiren Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, başarılı sonuçlar sonrası kombine patlaması yaşadıklarını açıkladı. Bedir, "Kombine sayısında ligde ilk beşteyiz. 9 bin civarında satış yaptık. İlk yarı itibarıyla 3 bin kombine ile devralmıştık. 20 günde 6 bin satmak hayal bile edilemezdi" bilgisini verdi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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