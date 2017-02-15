 Onun oynadığı 4 maçta yenilmediler – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Onun oynadığı 4 maçta yenilmediler

    Onun oynadığı 4 maçta yenilmediler

    Kayserispor, ara transfer döneminde renklerine kattığı Silvestre Varela'nın forma giydiği 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Portekizli oyuncunun forma giydiği 4 maçın 3'ü Kayserispor'un üstünlüğü ile 1'i ise beraberlikle sonuçlandı.

    Ara transfer döneminde geldiği Kayserispor'da tecrübesi ve ortaya koyduğu futbol ile dikkatleri çeken Silvestre Varela, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Portekizli yıldız oyuncu ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş ile oynanan ikinci maçta Kayserispor'un formasını giydi. Bu maç 1-1 berabere tamamlandı. Ardından Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçında sahaya çıkan Varela'lı Kayserispor bu zorlu 90 dakikadan ise 4-1 galip ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmasında sahaya çıkan Portekizli yıldız bu maçtan da alınan 3-2'lik galibiyet ile yenilmezlik serisini sürdürdü. Son olarak deplasmanda oynanan Galatasaray maçını 2-1 kazanan Kayserispor böylece Varela'nın forma giydiği hiçbir maçı kaybetmemiş oldu.

    Kayserispor ile dört maçta toplam 303 dakika sahada kalan Silvestre Varela 2 sarı kart gördü. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu devre arasında Porto'dan kadroya katılmıştı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:29
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