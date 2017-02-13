Kayserispor'da galibiyet sevinci
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da yenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde keyif veren bir futbol oynadıklarını aktaran Eskici, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi takım oturdu ve rahat oynadık. Büyük camialara saygı duyuyoruz, büyüklüklerinin farkındayız. Yine de Galatasaray ya da Fenerbahçe galibiyetlerine 6 puan vermiyorlar. Sonuçta kazandığınızda 3 puan elde ediyorsunuz. Çok şükür iyi oynadık, kazandık." ifadelerini kullandı.
- 19 puanın 8'i Fenerbahçe ve Galatasaray'dan
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon topladığı 19 puanın 8'ini Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aldı.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kayserispor, bir önceki hafta ise sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 yenmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3, sahasında ise Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.
- Yalçın yönetiminde 4 maçta 7 puan
Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 4 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Sergen Yalçın idaresinde yükselişe geçti.
Kayserispor, Yalçın yönetiminde çıktığı müsabakalarda Fenerbahçe'yi 4-1, Galatasaray'ı ise 2-1 yenerken, Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Sergen Yalçın'ın takımın başında çıktığı ilk maçta ise Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilmişti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 20
Yorum
xxx Taraftarda gayet kibardı ve o taraftardı canı yanmış parasıyla rezil olmuş..Gayet medeni şekilde olması gerekeni yaptılar..
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 5
Yorum
KaradenizSamsun Neresi iyiydi yazıklar olsun? 3 tane net pozisyonu harcadı.Rodellga acil 11 oynatılmalı.Osmanlı macında 2. gol atsak rahatlıcaktık
- Kuyt’tan yedekliğe isyan
Toplam 2
Yorum
Arda Bu adamı niye yolladık ki
Kayserispor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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