iŞiMiZ ÇOK ZOR
KAYSERİSPOR, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşirken, kurayı da değerlendiren Sergen Yalçın, "Kupada zor tarafa düştük. Öteki eşleşmeler çok daha mantıklıydı. Fenerbahçe zor, güçlü ve büyük bir takım. İşimiz kolay değil ama kupa maçına çok vakit var. Zamanı gelince Fenerbahçe maçını da çalışacağız. Oraya kadar 3 tane çok değerli lig maçı var" dedi
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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