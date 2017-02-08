iŞiMiZ ÇOK ZOR

KAYSERİSPOR, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşirken, kurayı da değerlendiren Sergen Yalçın, "Kupada zor tarafa düştük. Öteki eşleşmeler çok daha mantıklıydı. Fenerbahçe zor, güçlü ve büyük bir takım. İşimiz kolay değil ama kupa maçına çok vakit var. Zamanı gelince Fenerbahçe maçını da çalışacağız. Oraya kadar 3 tane çok değerli lig maçı var" dedi