 Yolumuz uzun – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Yolumuz uzun

    Yolumuz uzun

    Sarı-kırmızılı takımın hocası, “F.Bahçe’ye 4 gol atarak kazandık ama şımarmayacağız Yeni transferlerle daha güçlü olduk. Taraftar maça gelirse işimiz kolaylaşır” dedi

    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklı Fenerbahçe galibiyetinin devamını getirmek istediklerini söyledi. Yalçın kritik bir maçta çok önemli bir üç puan aldıklarını ifade ederek, "Ancak ayaklarımız yere basmalı ve önümüzdeki maçları da kazanmalıyız. Fenerbahçe galibiyeti bizi şımartmayacak. Ara transferde kadromuza birçok oyuncu katıldı. Onları da harmanlayıp iyi bir takım olmalıyız. İlk hedefimiz ise ligde kalmak olacak" diye konuştu.

    TARAFTARA MESAJ
    Taraftarlara da seslenen Sergen Yalçın, "Yöneticiler bu sezon taraftar ilgisinin çok az olduğunu söyledi. Oysa Fenerbahçe maçında, oldukça soğuk havaya rağmen seyircimiz tribünleri doldurmuştu. Onların desteği sayesinde kazandık. Eğer Kayserispor taraftarı bu takıma sahip çıkarsa işimiz kolaylaşır. İç sahada maç kaybetmeyiz. Kayserispor'u seven maça gelir" diye konuştu.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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