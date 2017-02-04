Güray Vural’dan F.Bahçe’ye 5 gol
GÜRAY Vural, Kayserispor'un 4-1 kazandığı F.Bahçe maçında 2 gol atarken arkadaşlarına bir gol pası verdi. 1988 doğumlu oyuncu böylece kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye 5. kez gol atmış oldu. Güray Vural, F.Bahçe'ye daha önce Akhisar forması altında iki gol, Denizlispor forması altında bir gol atmıştı. Güray, "F.Bahçe maçında şansım tutuyor. Ancak şu anda en çok Kayseri'nin ligde kalmasını istiyorum" dedi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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