 Güray Vural’dan F.Bahçe’ye 5 gol – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    ’dan F.Bahçe’ye 5 gol

    Güray Vural’dan F.Bahçe’ye 5 gol
    , Kayserispor'un 4-1 kazandığı F.Bahçe maçında 2 gol atarken arkadaşlarına bir gol pası verdi. 1988 doğumlu oyuncu böylece kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye 5. kez gol atmış oldu. Güray Vural, F.Bahçe'ye daha önce Akhisar forması altında iki gol, Denizlispor forması altında bir gol atmıştı. Güray, "F.Bahçe maçında şansım tutuyor. Ancak şu anda en çok Kayseri'nin ligde kalmasını istiyorum" dedi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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