Kayserispor'a 15 bin TL ceza
Umut Bulut'un pazar günü Kayserispor'un 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe maçında 32'nci dakikada attığı ilk goldeki sevinç gösterisine, 15 bin TL ceza verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaptığı toplantıda, "Kayserispor Kulübü'nün 29 Ocak 2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin tl para cezasına çarptırılmıştır" kararını aldı. PFDK, ayrıca aynı müsabakada Kayserispor kulübünün misafir tribünündeki zamlı bilet uygulamasını 100 bin TL ile cezalandırdı.
NE OLMUŞTU
Pazar günü Kayserispor'un 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kırmızılı takım kaptanı Umut Bulut'un attığı gol sonrası, kale arkası tribündeki sevinç gösterisi sırasındaki dalgalanma olmuştu. Bazı izleyiciler, ağların yırtılması sonucu, taraftarıyla bütünleşen oyuncuların üzerine düşmüştü. Güvenli kuvvetlerinin mütdahalesi sonucu olay, seyirciler arasında yaralanma olmadan atlatılmıştı. Müsabaka, daha sonra devam etmişti.
NE OLMUŞTU
Pazar günü Kayserispor'un 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kırmızılı takım kaptanı Umut Bulut'un attığı gol sonrası, kale arkası tribündeki sevinç gösterisi sırasındaki dalgalanma olmuştu. Bazı izleyiciler, ağların yırtılması sonucu, taraftarıyla bütünleşen oyuncuların üzerine düşmüştü. Güvenli kuvvetlerinin mütdahalesi sonucu olay, seyirciler arasında yaralanma olmadan atlatılmıştı. Müsabaka, daha sonra devam etmişti.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
Kayserispor'a 15 bin TL ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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