 Kayserispor’dan son gün imza şov – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’dan son gün imza şov

    Kayserispor’dan son gün imza şov
    , 9 oyuncu için imza töreni düzenlerken bir transfer daha yaptı. Sarıkırmızılılar Güray Vural, Douglas, N'Guemo, Rotman, Efe Halil, Varela, Erkan Kaş, Lawal ve Hakan Aslantaş'la imzaladı. Bir süredir peşinde olduğu, kanat ve forvet oynayan, Fransa'da Lille forması giyen Yeşil Burun Adaları'ndan 27 yaşındaki Ryan Mendes'i de aldı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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