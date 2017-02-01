Kayserispor’dan son gün imza şov
Kayserispor, 9 oyuncu için imza töreni düzenlerken bir transfer daha yaptı. Sarıkırmızılılar Güray Vural, Douglas, N'Guemo, Rotman, Efe Halil, Varela, Erkan Kaş, Lawal ve Hakan Aslantaş'la imzaladı. Bir süredir peşinde olduğu, kanat ve forvet oynayan, Fransa'da Lille forması giyen Yeşil Burun Adaları'ndan 27 yaşındaki Ryan Mendes'i de aldı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Kayserispor’dan son gün imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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