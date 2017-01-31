Kayserispor'da 3 ayrılık
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 3 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:50
- Yazıcı, Ekici’yi 8 maçta geçti
Toplam 11
Yorum
X-Ray Doğru hoca ile çalışma şansı yakaladı.Birkaç yıl sonra 10 tane ekici eder şımarmazsa bunu unutmayın.
- Sanki 20 yaşında gibi!
Toplam 3
Yorum
sneıjder yanıyorum o karabük maçına adamlar 2 kere geldi gol oldu biz daha pas atamadık şu adamın yokluğu çok boşluk oluyor galatasarayda
- Yazıcı, Ekici’yi 8 maçta geçti
Toplam 11
Yorum
X-ray Aylar önce yazdım,Ersun hoca ile milli takıma çok önemli bir yıldız adayı geliyor diye.Çocuğun kumaşı bas bas bağırıyor iyiyim diye.
Kayserispor'da 3 ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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