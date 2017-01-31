 288 gün sonra sevindi – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    288 gün sonra sevindi

    288 gün sonra sevindi
    'un 'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan , 'de 288 gün sonra golle tanıştı. Umut son golünü 16 Nisan 2016'da Antalyaspor'un Galatasaray'ı 4-2 mağlup ettiği maçta atmıştı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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