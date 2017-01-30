Yeniler 11’de başladı
Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu. Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekte tutuldu.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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