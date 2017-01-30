 Yeniler 11’de başladı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Yeniler 11’de başladı

    Yeniler 11’de başladı
    'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu. Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekte tutuldu.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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