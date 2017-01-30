Kayserispor'da 4 golün çoşkusu

Karşılaşmada taraftar desteğini yanlarında bulduklarını belirten Erol Bedir, Kayserili sporseverlere teşekkür etti. Bedir, şunları söyledi:

''Muhteşem seyircimizle birlikte, ligin ikinci yarısına 4 puanla başladık. Medipol Başakşehir, Boluspor, Akhisar Belediyespor lig ve kupa gibi 3 maç sonrası kendi evimize döndük. Fenerbahçe maçının devamı gelecek. Kayserispor olarak her maçta hedefimiz galibiyettir. Fenerbahçe farklı galibiyeti bize artı bir motivasyon ve moral aşıladı.



Teknik kadromuza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Süper ligin ikinci yarısında Kayserispor fırtınası esecek.'' diye konuştu.



BAKAN ÖZHASEKİ'DE SEVİNCİ YAŞADI

Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında aldığı farklı galibiyete en çok sevinenler arasında yer alan ve sarı kırmızılı takımın yıllarca başkanlığını ve yöneticiliğini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, karşılaşma sonrası ''Keyifli bir gün. Doğrusu Kayserispor'da bir yönetim zafiyeti vardı. Bu zafiyet, yaklaşık bir senedir devam ediyordu. Üst üste yapılan olağanüstü kongrelerde kulübe sahip çıkacak bir grup bulamamıştık. En sonunda sağ olsun Erol Bedir bey ricamızı kırmadı, bir yönetim dizdi. Daha bu yönetim kongreyle işbaşına gelmeden elini taşın altına koydular, dışarıdan krediler buldular ve oyuncu transfer etmeye başladılar. Hazırlık döneminde Sergen gibi Türkiye'nin kabiliyeti noktasında, futbolculuğu noktasında, daha sonra yaptığı hocalığı noktasında herkesin takdirini kazanmış birisiyle anlaşıp takımı hazırladılar ve çok kısa bir süre içerisinde bu noktaya getirdiler. Alınan sonuç herhalde sadece Kayserispor camiasını değil tüm Kayseri'yi mutlu etmiştir. Bu açıdan başta Erol Bedir olmak üzere emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm yönetime, futbolcu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum, tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel maçlar çıkararak ligde kalırlar ve bundan sonra kalıcı olmayı devam ettirirler. Sonuç hayırlı olsun.'' dedi.



BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Kayserispor'un yeni başkanı Erol Bedir, takımının Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ettiği müsabakadan sonra soyunma odasına indi. Başkan Erol Bedir, büyük çoşku içinde kendisini karşılayan futbolcularıyla sevinç yumağı oluşturdu. Başkan Bedir, teknik sorumlu Sergen Yalçın'ı da kutladı.



KAYSERİSPOR'DA İZİN YOK

Ziraat Türkiye Kupasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kırmızılı oyunculara izin vermedi. Kayserispor futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar,'' Kupa maçı ardından Galatasaray maçı nedeniyle teknik kadromuz oyuncularımıza izin vermedi. Kayserispor olarak tam yol ileri gideceğiz. Önceleri kupayı bir yük olarak görüyorduk ama elimizdeki zengin kadro ile, her iki kulvarda mücadelemiz sürecek. Şu anda , kadroya girebilmek için cezası biten Mabiala, Afrika Kupasında bulunan Samba Sow ve Traore, sakatlığı geçen Douglas ve transfer edeceğimiz bir kanat oyuncusu birbiriyle yarışacak. Kayserispor'da artık, forma aslanın ağzında. Bu rekabet bize başarıyı getirecek'' şeklinde konuştu