Başkan Bedir

KAYSERİSPOR'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi. Kayserispor'da 20-25 günlük sıkıntılı bir süreç yaşandığını, onu da gece gündüz çalışarak aştıklarını ifade eden Bedir, "Önümüzdeki F.Bahçe maçını kazanmalıyız" diye konuştu.