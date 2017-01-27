 Başkan Bedir – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Başkan Bedir

    Başkan Bedir
    KAYSERİSPOR'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi. Kayserispor'da 20-25 günlük sıkıntılı bir süreç yaşandığını, onu da gece gündüz çalışarak aştıklarını ifade eden Bedir, "Önümüzdeki F.Bahçe maçını kazanmalıyız" diye konuştu.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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