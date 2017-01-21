 ”İyi mücadele ettik” – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ”İyi mücadele ettik”

    ”İyi mücadele ettik”

    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi mücadele ettikleri belirterek, "Bugün oyunsal anlamda memnunum. Çocuklar kazanmak için her şeyi yaptılar.” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyunla ilgili çok mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Oyuncular iyi mücadele etti. Maçın sonlarında çok geliş gidişler oldu. Oyunun genelinde iyi mücadele ettik. Kazanmak için çok çaba sarf ettik. Oyunu kazanmaya yönelik olan taraf bizdik. En azından biz öyle gördük. Takım yeni oyunculardan kurulu. Uzun zamandır oynamayan oyuncular var. Ben bugün oyunsal anlamda memnunum. Çocuklar kazanmak için her şeyi yaptılar. Akhisar'da iyi bir takım. Bir puan iyi mi diye sorarsak, deplasmanda kazanılan bir puan her zaman iyidir. Bir an önce hızlanmamız lazım. Çünkü çok zamanımız yok. Devre arası kampını çok iyi değerlendiremedik. Gelen giden oyuncular oldu. Yönetim de çok çaba veriyor. Hep birlikte inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz. Umarım bu çaba ligin devamında sonuçlara da yansıyacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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